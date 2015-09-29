В 3 сезоне 19 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Рэдклифф становится членом команды Уорда, который хочет еще раз провести опыт над человечеством. Мэй, Мак и их соратники идут к Рою, рассчитывая одержать над ним победу. Симмонс и Фитц ищут вакцину.
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