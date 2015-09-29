В 3 сезоне 2 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Фитц уверяет коллег, что камень является порталом, через который можно попасть на другую древнюю планету. Сотрудники ЩИТа ищут хранителя тайны монолита. В их поле зрения попадает профессор Рэндольф.
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