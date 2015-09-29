В 3 сезоне 7 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.», выяснив, что за фигурой монстра стоит Эндрю Гарнер, Мэй принимает решение с ним разобраться. Розалинд Прайс приходит в штаб ЩИТа, ее команда начинает сотрудничать с агентами под предводительством Колсона.
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