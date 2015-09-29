В 3 сезоне 8 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Гидеон Малик пытается перехитрить Уорда, но ему это не удается. В результате Малик вынужден рассказать Уорду, как образовалась «Гидра» и в чем заключается ее главная миссия. Фитц и Симмонс работают вместе.