В 3 сезоне 8 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Гидеон Малик пытается перехитрить Уорда, но ему это не удается. В результате Малик вынужден рассказать Уорду, как образовалась «Гидра» и в чем заключается ее главная миссия. Фитц и Симмонс работают вместе.
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