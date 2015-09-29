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Киноафиша Сериалы Агенты «Щ.И.Т.» Сезоны Сезон 3 Серия 8

Агенты «Щ.И.Т.» 2013 - 2020 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Агенты «Щ.И.Т.»»
Законы природы
Сезон 3 / Серия 1 29 сентября 2015
Предложение в механизме
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2015
Я хотел быть (Не)людем
Сезон 3 / Серия 3 13 октября 2015
Все знакомые демоны
Сезон 3 / Серия 4 20 октября 2015
4722 часа
Сезон 3 / Серия 5 27 октября 2015
Среди нас скрывается...
Сезон 3 / Серия 6 3 ноября 2015
Теория хаоса
Сезон 3 / Серия 7 10 ноября 2015
Голов много, хвост — один
Сезон 3 / Серия 8 17 ноября 2015
Отмщение
Сезон 3 / Серия 9 1 декабря 2015
Мавет
Сезон 3 / Серия 10 8 декабря 2015
Реабилитация
Сезон 3 / Серия 11 8 марта 2016
Информатор
Сезон 3 / Серия 12 15 марта 2016
Прощальное слово
Сезон 3 / Серия 13 22 марта 2016
Сторожевые псы
Сезон 3 / Серия 14 29 марта 2016
Пространство и время
Сезон 3 / Серия 15 5 апреля 2016
Потерянный рай
Сезон 3 / Серия 16 12 апреля 2016
Команда
Сезон 3 / Серия 17 19 апреля 2016
Сингулярность
Сезон 3 / Серия 18 26 апреля 2016
Неудачные эксперименты
Сезон 3 / Серия 19 3 мая 2016
Эмансипация
Сезон 3 / Серия 20 10 мая 2016
Всепрощение
Сезон 3 / Серия 21 17 мая 2016
Вознесение
Сезон 3 / Серия 22 17 мая 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Агенты «Щ.И.Т.» Гидеон Малик пытается перехитрить Уорда, но ему это не удается. В результате Малик вынужден рассказать Уорду, как образовалась «Гидра» и в чем заключается ее главная миссия. Фитц и Симмонс работают вместе.

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