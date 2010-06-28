Во 2 сезоне 8 серии сериала «Гимнастки» Лорен способствует разрыву отношений отца и Хлои. Из-за финансовых проблем Эмили оказывается за решеткой за кражу лекарств для ее брата-инвалида, а Остин пытается помочь Кейли свернуть с неправильного пути.