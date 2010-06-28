Во 2 сезоне 5 серии сериала «Гимнастки» Саша считает, что вольные программы девушек должны быть усложнены. Кейли надеется помирить родителей, переживающих тяжелый развод, а Пэйсон пытается найти новый способ остаться в спорте при помощи тренера.