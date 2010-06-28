Во 2 сезоне 15 серии сериала «Гимнастки» Дарби получает от Стива еще одну возможность реабилитироваться в глазах спортсменов клуба. Пэйсон находит адрес Саши в Европе, и подруги объединяются, чтобы вернуть тренера в спортивный зал «Рок».