Во 2 сезоне 17 серии сериала «Гимнастки» Кейли возвращается к тренировкам, но Саша считает, что девушка еще не готова к соревнованиям эмоционально. Дэймон пытается выяснить у Хлои, куда уехала Эмили, а Саммер соглашается удочерить Лорен.