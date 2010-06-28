Во 2 сезоне 17 серии сериала «Гимнастки» Кейли возвращается к тренировкам, но Саша считает, что девушка еще не готова к соревнованиям эмоционально. Дэймон пытается выяснить у Хлои, куда уехала Эмили, а Саммер соглашается удочерить Лорен.
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