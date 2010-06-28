Во 2 сезоне 13 серии сериала «Гимнастки» Кейли продолжает отрицать свою болезнь, а терапевты запрещают ей возвращаться к тренировкам. Лорен боится, что Саммер узнает о ее причастности к отстранению Саши, а Макс приглашает Пэйсон на свидание.
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