Во 2 сезоне 1 серии сериала «Гимнастки» Национальный комитет запрещает спортсменам «Рока» участвовать в соревнованиях во Франции. Пэйсон не может смириться, что ей никогда не вернуть физическую форму до травмы, а Саша советует девушке не торопиться.
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