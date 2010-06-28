Во 2 сезоне 1 серии сериала «Гимнастки» Национальный комитет запрещает спортсменам «Рока» участвовать в соревнованиях во Франции. Пэйсон не может смириться, что ей никогда не вернуть физическую форму до травмы, а Саша советует девушке не торопиться.