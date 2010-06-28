Во 2 сезоне 6 серии сериала «Гимнастки» Такер устраивает вечеринку в своем доме, а Кейли пытается подговорить подруг не идти к нему. Лорен ссорится с Картером и надеется избавиться от Хлои, но Кметко случайно узнает об отношениях спортсменки.