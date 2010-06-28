Во 2 сезоне 16 серии сериала «Гимнастки» Кметко узнает о своей беременности, и Хлои пытается обсудить с дочерью возможность аборта. С подачи Лорен Стив делает предложение Саммер, но женщина пытается разобраться в своих чувствах к Саше.