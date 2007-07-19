В 1 сезоне 8 серии сериала «Безумцы» главный герой переживает из-за стремительных карьерных успехов Пегги, которые не самым лучшим образом влияют на отношения Дрейпера с коллегами. Романо невольно переходит этическую границу общения с клиентом.
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