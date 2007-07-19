В 1 сезоне 13 серии сериала «Безумцы» приближается самый любимый американский праздник. Однако у главного героя, по всей видимости, нет настроения его праздновать. В итоге Дрейпер отказывается от идеи поглощать индейку в компании Бетти и ее семьи...
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