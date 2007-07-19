В 1 сезоне 9 серии сериала «Безумцы» все сотрудники рекламной компании вынуждены на время забыть о своих личных проблемах. После недавних объявлений президента Кеннеди их жизнь может существенно усложниться. Сможет ли Дрейпер исправить ситуацию?
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