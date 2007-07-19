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Киноафиша Сериалы Безумцы Сезоны Сезон 1 Серия 9

Безумцы 2007 - 2015 9 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Безумцы»
Дым застилает глаза
Сезон 1 / Серия 1 19 июля 2007
Дамская комната
Сезон 1 / Серия 2 26 июля 2007
Женитьба Фигаро
Сезон 1 / Серия 3 2 августа 2007
Новый Амстердам
Сезон 1 / Серия 4 9 августа 2007
5G
Сезон 1 / Серия 5 16 августа 2007
Вавилон
Сезон 1 / Серия 6 23 августа 2007
Смущенный
Сезон 1 / Серия 7 30 августа 2007
Загадки бродяги
Сезон 1 / Серия 8 6 сентября 2007
Охота
Сезон 1 / Серия 9 13 сентября 2007
Длинный уик-энд
Сезон 1 / Серия 10 27 сентября 2007
Золотая осень
Сезон 1 / Серия 11 4 октября 2007
Никсон против Кеннеди
Сезон 1 / Серия 12 11 октября 2007
Колесо
Сезон 1 / Серия 13 18 октября 2007
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Безумцы» все сотрудники рекламной компании вынуждены на время забыть о своих личных проблемах. После недавних объявлений президента Кеннеди их жизнь может существенно усложниться. Сможет ли Дрейпер исправить ситуацию?

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