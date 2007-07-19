В 1 сезоне 10 серии сериала «Безумцы» совершенно неожиданным образом Джоан узнает о тайных чувствах своего соседа по комнате. Мужчина открыто признается ей в любви, ожидая получить хотя бы намек на взаимность. Но что на это скажет сама Джоан?