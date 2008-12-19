В 1 сезоне 9 серии сериала «Любовь на районе» Костя, выпив пива, устраивает публичную истерику в баре. Хотя такое поведение нравится Ане, она все равно решает поставить его на место. Маша пытается вызвать у Вани ревность.
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