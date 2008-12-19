В 1 сезоне 2 серии сериала «Любовь на районе» Аня рассказывает подруге о своем первом разе, но история оказывается совсем не радужной, как ожидала Карина. А Маша ссорится с Ваней из-за того, что он не хочет на ней жениться и не воспринимает всерьез.
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