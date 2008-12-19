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Киноафиша Сериалы Любовь на районе Сезоны Сезон 1 Серия 2

Любовь на районе 2008 - 2010 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Любовь на районе»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 19 декабря 2008
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 19 декабря 2008
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 декабря 2008
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 декабря 2008
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 5 января 2009
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 6 января 2009
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 7 января 2009
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 8 января 2009
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 января 2009
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 10 января 2009
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 6 февраля 2009
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 6 февраля 2009
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 13 февраля 2009
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 13 февраля 2009
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 20 февраля 2009
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 20 февраля 2009
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 27 февраля 2009
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 27 февраля 2009
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 6 марта 2009
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 6 марта 2009
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 13 марта 2009
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 13 марта 2009
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 20 марта 2009
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 20 марта 2009
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Любовь на районе» Аня рассказывает подруге о своем первом разе, но история оказывается совсем не радужной, как ожидала Карина. А Маша ссорится с Ваней из-за того, что он не хочет на ней жениться и не воспринимает всерьез.

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