В 1 сезоне 21 серии сериала «Любовь на районе» Кристина узнает, что Гена, бармен, влюблен в девушку, но та не знает об этом. Теперь подружки хотят выяснить, кто эта таинственная незнакомка, и помочь приятелю начать с ней встречаться.