В 1 сезоне 21 серии сериала «Любовь на районе» Кристина узнает, что Гена, бармен, влюблен в девушку, но та не знает об этом. Теперь подружки хотят выяснить, кто эта таинственная незнакомка, и помочь приятелю начать с ней встречаться.
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail