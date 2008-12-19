В 1 сезоне 10 серии сериала «Любовь на районе» Ваня с Костей собираются провести время «по-мужски»: выпить пива и посмотреть «Звездные войны». Но их внимание приковывает новый компьютер на кухне, который выдали Ане на работе.
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