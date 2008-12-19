В 1 сезоне 24 серии сериала «Любовь на районе» Маша в очередной раз решает узнать, когда, наконец, Ваня женится на ней, но горе-парень снова собирается выкрутиться из неудобной ситуации. Карина арендует бар, чтобы выбрать кандидата в комиссию.