В 1 сезоне 24 серии сериала «Любовь на районе» Маша в очередной раз решает узнать, когда, наконец, Ваня женится на ней, но горе-парень снова собирается выкрутиться из неудобной ситуации. Карина арендует бар, чтобы выбрать кандидата в комиссию.
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