В 1 сезоне 11 серии сериала «Любовь на районе» Карина регистрируется на сайте знакомств, но друзьям не нравится ее описание. Ваня и Костя решают сделать интимную фотосессию Карине, чтобы привлечь парней, но во время этого приходят Маша с Аней.
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