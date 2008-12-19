В 1 сезоне 11 серии сериала «Любовь на районе» Карина регистрируется на сайте знакомств, но друзьям не нравится ее описание. Ваня и Костя решают сделать интимную фотосессию Карине, чтобы привлечь парней, но во время этого приходят Маша с Аней.