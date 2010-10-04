В 3 сезоне 3 серии сериала «Обмани меня» Локер продолжает ходить на собеседования, чтобы найти новую работу. Детектив Фарр применяет излишнюю силу при задержании преступника, и служба внутренних расследований начинает изучать это дело.
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