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Киноафиша Сериалы Обмани меня Сезоны Сезон 3 Серия 4

Обмани меня 2009 - 2011 4 серия 3 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Обмани меня»
В долгах
Сезон 3 / Серия 1 4 октября 2010
Королевское Мы
Сезон 3 / Серия 2 11 октября 2010
Грязная преданность
Сезон 3 / Серия 3 18 октября 2010
Игра в слепую
Сезон 3 / Серия 4 25 октября 2010
Песнь канарейки
Сезон 3 / Серия 5 8 ноября 2010
Невероятное
Сезон 3 / Серия 6 15 ноября 2010
Вероника
Сезон 3 / Серия 7 22 ноября 2010
С дымком
Сезон 3 / Серия 8 29 ноября 2010
Психушка
Сезон 3 / Серия 9 10 января 2011
Отскок
Сезон 3 / Серия 10 10 января 2011
Спасенные
Сезон 3 / Серия 11 17 января 2011
Пропавшая
Сезон 3 / Серия 12 24 января 2011
Программа убийца
Сезон 3 / Серия 13 31 января 2011
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Обмани меня» преступники под видом полицейских пытаются ограбить музей. Куратор винит во всем Торрес, которая недавно проводила там исследование сотрудников. Доктор Лайтман берется расследовать дело по-своему.

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