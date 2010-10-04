В 3 сезоне 4 серии сериала «Обмани меня» преступники под видом полицейских пытаются ограбить музей. Куратор винит во всем Торрес, которая недавно проводила там исследование сотрудников. Доктор Лайтман берется расследовать дело по-своему.
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