В 3 сезоне 9 серии сериала «Обмани меня» Лайтман знакомится с подругой дочери, чей отец уже 5 лет проходит лечение в частной психиатрической больнице. Специалист по лжи отправляется в клинику и раскрывает корыстные мотивы доктора Грэттона.