В 3 сезоне 6 серии сериала «Обмани меня» состоятельная дама Кэрол Эшлет совершает попытку суицида в кабинете Стэффорда, главы культа самосовершенствования. Ее дочь нанимает доктора Лайтмана, чтобы вызволить мать из странной секты, пока не поздно.
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