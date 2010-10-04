В 3 сезоне 6 серии сериала «Обмани меня» состоятельная дама Кэрол Эшлет совершает попытку суицида в кабинете Стэффорда, главы культа самосовершенствования. Ее дочь нанимает доктора Лайтмана, чтобы вызволить мать из странной секты, пока не поздно.