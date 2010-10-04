В 3 сезоне 11 серии сериала «Обмани меня» прокуратура прибегает к помощи агентства для расследования страшной аварии, в которой гибнет лучший питчер высшей лиги. Лайтман замечает странности в поведении врача скорой помощи, Айлин Кларк.