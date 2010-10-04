В 3 сезоне 13 серии сериала «Обмани меня» Клэр, основательница приложения знакомств для подростков, нанимает Лайтмана, чтобы выяснить мотивы своего партнера по бизнесу, Зака. Через некоторое время Фостер находит девушку мертвой в собственном доме.