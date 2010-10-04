В 3 сезоне 7 серии сериала «Обмани меня» поздно вечером Эмили сбивает пожилую женщину, которая страдает от синдрома Альцгеймера. Она считает, что убийца ее сестры теперь охотится на нее. Лайтман и команда пытаются помочь Веронике вернуться домой.