В 3 сезоне 8 серии сериала «Обмани меня» Эмили находит для отца его старую печатную машинку, чтобы он наконец-то взялся за книгу. В ходе ограбления небольшой забегаловки погибает молодая девушка, чей единственный родственник находится при смерти.