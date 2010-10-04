В 3 сезоне 8 серии сериала «Обмани меня» Эмили находит для отца его старую печатную машинку, чтобы он наконец-то взялся за книгу. В ходе ограбления небольшой забегаловки погибает молодая девушка, чей единственный родственник находится при смерти.
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