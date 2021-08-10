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Киноафиша Сериалы Лето — это море Сезоны Сезон 1 Серия 5

Лето — это море 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 10 августа 2021
Сезон 1 / Серия 2 10 августа 2021
Сезон 1 / Серия 3 11 августа 2021
Сезон 1 / Серия 4 12 августа 2021
Сезон 1 / Серия 5 13 августа 2021
Сезон 1 / Серия 6 16 августа 2021
Сезон 1 / Серия 7 17 августа 2021
Сезон 1 / Серия 8 18 августа 2021
Сезон 1 / Серия 9 19 августа 2021
Сезон 1 / Серия 10 20 августа 2021
Сезон 1 / Серия 11 23 августа 2021
Сезон 1 / Серия 12 24 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Лето — это море» двое ведущих отправляются в прибрежный город Балаклава, напоминающий какой-то шикарный европейский курорт. Во время путешествия они знакомятся с экстремальным туристом и популярным блогером.

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