Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить

До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»

Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем

Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя

«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог

«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил