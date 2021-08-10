В 1 сезоне 2 серии сериала «Лето — это море» ведущие попадают в небольшой малоизвестный городок, где, по всей видимости, все еще жив дух Советского Союза. Блогеры знакомятся с культурой того времени и понимают, что они от нее бесконечно далеки.
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