В 1 сезоне 12 серии сериала «Лето — это море» двое ведущих отправляются на знаменитые крымские лавандовые поля, которые ничем не уступают французским. Позже вечером Антон решает исполнить одно заветное желание своей любимой супруги Камиллы.
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