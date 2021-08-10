«Лето — это море» — новое шоу стриминговой платформы KION, которое в формате трэвел-блога рассказывает о том, как хорошо и качественно отдохнуть в разных уголках нашей страны. Ведущие проекта — Камилла и Антон Дмитриевы, известные фуд-блогеры, которые отправляются в Крым на автомобиле. По дороге из российской столицы пара посещает самые интересные локации, учит зрителей правильно позировать для фотографий, готовит вкусную походную еду и находит идеальное место для ночевки. По ходу развития событий герои доказывают, что путешествие по России может быть не только утомительным, но и интересным.