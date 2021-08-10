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Киноафиша Сериалы Лето — это море
Лето — это море (2021 - …) Лето — это море 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 16 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

«Лето — это море» — новое шоу стриминговой платформы KION, которое в формате трэвел-блога рассказывает о том, как хорошо и качественно отдохнуть в разных уголках нашей страны. Ведущие проекта — Камилла и Антон Дмитриевы, известные фуд-блогеры, которые отправляются в Крым на автомобиле. По дороге из российской столицы пара посещает самые интересные локации, учит зрителей правильно позировать для фотографий, готовит вкусную походную еду и находит идеальное место для ночевки. По ходу развития событий герои доказывают, что путешествие по России может быть не только утомительным, но и интересным.

Лето — это море - трейлер
Лето — это море
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Антон Дмитриев
Камилла Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лето — это море - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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