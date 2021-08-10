В 1 сезоне 7 серии сериала «Лето — это море» двое обаятельных ведущих отправляются на горный массив Демерджи. В ходе этого необычного путешествия они посещают загадочные ущелья, наслаждаются гигантскими массивами и получают незабываемые впечатления.
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