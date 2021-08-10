В 1 сезоне 3 серии сериала «Лето — это море» двое ведущих отправляются на знаменитый крымский мыс, украшенный гигантскими фигурами животных и морских тварей. По ходу развития событий они также знакомятся с крайне любопытным человеком.
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