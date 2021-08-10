В 1 сезоне сериала «Лето — это море» двое популярных блогеров-супругов – Камилла и Антон – отправляются в путешествие на собственной машине. Их конечная точка — полуостров Крым. По дороге из российской столицы ведущие посещают множество самых любопытных локаций, учат зрителей позировать на фотографиях, готовят бургеры и другую походную еду, ищут идеальное место для ночевки. Камилла и Антон открыто делятся своими эмоциями, рассказывают обо всем, что происходит с ними в дороге и убеждают каждого в том, что самостоятельные поездки — это не так страшно, как кажется.