Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лето — это море 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лето — это море
Киноафиша Сериалы Лето — это море Сезоны Сезон 1

Лето — это море 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лето — это море»

В 1 сезоне сериала «Лето — это море» двое популярных блогеров-супругов – Камилла и Антон – отправляются в путешествие на собственной машине. Их конечная точка — полуостров Крым. По дороге из российской столицы ведущие посещают множество самых любопытных локаций, учат зрителей позировать на фотографиях, готовят бургеры и другую походную еду, ищут идеальное место для ночевки. Камилла и Антон открыто делятся своими эмоциями, рассказывают обо всем, что происходит с ними в дороге и убеждают каждого в том, что самостоятельные поездки — это не так страшно, как кажется.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Лето — это море» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 августа 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 августа 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 августа 2021
График выхода всех сериалов
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше