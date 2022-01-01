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Киноафиша Сериалы Легион Актеры и роли

Актеры сериала «Легион»

Актеры сериала «Легион» Вся информация о сериале
Обри Плаза
Обри Плаза Aubrey Plaza
Lenny Busker Дэн Стивенс
Дэн Стивенс Dan Stevens
David Haller Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер Hamish Linklater
Clark DeBussy Билл Ирвин
Билл Ирвин Bill Irwin
Cary Loudermilk Джемейн Клемент
Джемейн Клемент Jemaine Clement
Oliver Bird Джин Смарт
Джин Смарт Jean Smart
Melanie Bird Кэтрин Аселтон
Кэтрин Аселтон Kathryn Aselton
Amy Haller Навид Негабан
Навид Негабан Navid Negahban
Amahl Farouk / The Shadow King Джереми Харрис
Джереми Харрис Jeremie Harris
Ptonomy Wallace / Mainframe Эмбер Мидфандер
Эмбер Мидфандер Amber Midthunder
Kerry Loudermilk Рэйчел Келлер
Рэйчел Келлер Rachel Keller
Sydney "Syd" Barrett
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