Новости о сериале «Легион»

Новости о сериале «Легион»
Эмбер Мидфандер: где еще можно увидеть актрису, сыгравшую главную роль в «Добыче»
Эмбер Мидфандер: где еще можно увидеть актрису, сыгравшую главную роль в «Добыче» Молодая звезда умеет выбирать интересные роли.
11 августа 2022 16:39
11 августа 2022 16:39
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны» Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
14 июня 2022 13:38
14 июня 2022 13:38
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс»
Сериалы X: 10 шоу, похожих на «Людей Икс» Киноафиша собрала 10 сериалов про мутантов, волшебников и целые команды супергероев, которые, как и Люди Икс, сражаются со злом.
6 июня 2022 19:00
6 июня 2022 19:00
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
