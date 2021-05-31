В 1 сезоне сериала «Ле.Ген.Да» в центре событий находится любимый многими спортсмен, известный на всю страну под именем Легенда. Его карьера оказывается под угрозой, когда парня ловят на употреблении запрещенных препаратов. После отмены престижного контракта от главного героя отворачиваются самые близкие и, казалось бы, надежные люди. Большинство других спортсменов такая ситуация бы надломила, однако Легенда не собирается сдаваться. Вместо этого он решает оправдать свое имя: парень упорно продолжает идти навстречу своей главной мечте, несмотря на все испытания, которые подкидывает ему судьба.