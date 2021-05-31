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Ле.ген.да 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ле.ген.да
Киноафиша Сериалы Ле.ген.да Сезоны Сезон 1

Ле.ген.да 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ле.ген.да»

В 1 сезоне сериала «Ле.Ген.Да» в центре событий находится любимый многими спортсмен, известный на всю страну под именем Легенда. Его карьера оказывается под угрозой, когда парня ловят на употреблении запрещенных препаратов. После отмены престижного контракта от главного героя отворачиваются самые близкие и, казалось бы, надежные люди. Большинство других спортсменов такая ситуация бы надломила, однако Легенда не собирается сдаваться. Вместо этого он решает оправдать свое имя: парень упорно продолжает идти навстречу своей главной мечте, несмотря на все испытания, которые подкидывает ему судьба.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Ле.ген.да График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
31 мая 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
2 июня 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
8 июня 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 июня 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
9 июня 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
9 июня 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
10 июня 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
10 июня 2021
График выхода всех сериалов
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