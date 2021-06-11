Меню
Ле.ген.да
5 «легендарных» фильмов по мнению Романа Курцына
Эксклюзивно для «Киноафиши» актер Роман Курцын («(НЕ) Идеальный мужчина», «Любовь и монстры») рассказывает о своих кинопредпочтениях среди картин о боевых искусствах.
11 июня 2021 18:45
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
