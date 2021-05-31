В 1 сезоне 13 серии сериала «Ле.Ген.Да» Аня начинает заниматься сайтом для нового спортивного клуба. Теперь необходимо решить, кто из команды будет красоваться на главной странице рядом с Леонидом. Каждый из ребят уверен, что это должен быть он.