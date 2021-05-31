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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
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Киноафиша Сериалы Ле.ген.да Сезоны Сезон 1 Серия 4

Ле.ген.да 2021 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 31 мая 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 31 мая 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 1 июня 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 1 июня 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 июня 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 2 июня 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 3 июня 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 3 июня 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 7 июня 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 7 июня 2021
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 8 июня 2021
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 8 июня 2021
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 9 июня 2021
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 9 июня 2021
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 10 июня 2021
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 10 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Ле.Ген.Да» Леня решает отправить своих бойцов на первые соревнования, однако парни очень волнуются перед своим дебютным турниром. Сможет ли Леонид найти нужные слова, чтобы замотивировать своих подопечных?

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Luka Luccioni 17 июня 2021, 12:21
😏
17 июня 2021, 12:21 Ответить
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