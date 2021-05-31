В 1 сезоне 15 серии сериала «Ле.Ген.Да» юные спортсмены готовятся к последнему этапу соревнований. Денис не особо верит в своих спортсменов, однако Леонид непоколебим. Он твердо убежден, что один из его бойцов точно должен удержать победу. Но кто?