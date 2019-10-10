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Наследие 2018 9 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Наследие»
Я не потеряю друга
Сезон 2 / Серия 1 10 октября 2019
Этот год будет другим
Сезон 2 / Серия 2 17 октября 2019
Ты напоминаешь ту, кого я прежде знал
Сезон 2 / Серия 3 24 октября 2019
Когда ты научилась японскому?
Сезон 2 / Серия 4 7 ноября 2019
К черту финал
Сезон 2 / Серия 5 14 ноября 2019
Мне не надо было это вспоминать
Сезон 2 / Серия 6 21 ноября 2019
Скоро все станет мучительно ясно
Сезон 2 / Серия 7 5 декабря 2019
Это Рождество было удивительно жестоким
Сезон 2 / Серия 8 12 декабря 2019
Я бы не справилась без тебя
Сезон 2 / Серия 9 16 января 2020
Вот почему мы не доверяем планы жалким карапузам
Сезон 2 / Серия 10 23 января 2020
Чего чуть что — сразу Купидон?
Сезон 2 / Серия 11 30 января 2020
Кай Паркер кинул нас
Сезон 2 / Серия 12 6 февраля 2020
Всех тебе не спасти
Сезон 2 / Серия 13 13 февраля 2020
Все утраченное оказывается в одном месте
Сезон 2 / Серия 14 12 марта 2020
Жизнь была проще, когда я заботилась лишь о себе
Сезон 2 / Серия 15 19 марта 2020
Битвы с тьмой — моя привычка
Сезон 2 / Серия 16 26 марта 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Наследие» в городок возвращается Некромант, полный решимости отомстить местным жителям. Неожиданно злоумышленник осознает, что стал простым человеком. Между тем Хоуп и Джози объединяются для изучения сложной темы.

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