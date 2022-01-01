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Киноафиша Сериалы Наследие Сезоны
Наследие (2018 - …), список сезонов Legacies 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал The CW
Список сезонов сериала «Наследие»
Наследие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Наследие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 16 эпизодов
 
Наследие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 16 эпизодов
 
Наследие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 20 эпизодов
 
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