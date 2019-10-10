Во 2 сезоне 7 серии сериала «Наследие» Хоуп приходит к выводу, что для общего блага ей лучше покинуть Мистик Фоллз. Но не успела девушка смириться с одиночеством, как в дело вступает Джози, у которой возник рискованный план по закрытию портала.