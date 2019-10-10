Во 2 сезоне 15 серии сериала «Наследие» день рождения близнецов уже не за горами, однако ситуация принимает мрачный оборот. Между тем Хоуп вступает в конфликт с Алариком, пытаясь решить, как поступить с Джози, а Рафаэль делает признание.