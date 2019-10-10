Во 2 сезоне 5 серии сериала «Наследие» вся школа готовится к проведению ретромероприятия, посвященного танцам 80-х. Но у Хоуп и Лиззи другие заботы. Девушки попадают в бесконечный лабиринт, а по их следу идет безжалостный монстр.