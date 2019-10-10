Во 2 сезоне 4 серии сериала «Наследие» в городок приезжает загадочный самурай, который ведет охоту на опасного демона, поселившегося близ школы. Джози встает на защиту друзей, а Лэндон и Рафаэль пытаются выяснить информацию о Хоуп.
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